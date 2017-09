Ius soli. Cosa c’è scritto davvero nella legge che ha diviso l’Italia? La polemica infiamma. Graziano Delrio, forse per far dimenticare la sua presenza a processioni in Calabria e il più grande flop amministrativo del post Berlusconi, il disastro delle Province che non ci dovrebbero essere più ma costano come prima, si sente Dione Cassio e fa la morale al Senato. Anche Massimo D’Alema si pronuncia e dice cose giuste, ma forse non ha letto tutto il testo del ddl che il Pd ha deciso di accantonare per evitare una sconfitta al momento del voto. Magari anche per evitare lo sgambetto di qualche suo seguace…

Infatti il giusto principio dello ius soli è stato forse un po’ troppo dilatato: non c’è solo il diritto per nascita. Altri casi controversi sono presenti nella legge finita sul binario morto. Ecco alcuni esempi di come il troppo stroppia e il meglio è nemico del bene. Se volete il testo completo leggete qua…

Chi, secondo il ddl 2092, ha diritto di diventare cittadino italiano?