Tremonti memoria corta. Oggi attacca il Fiscal Compact, sembra diventato grillino e scrive contro il Fiscal Compact anche sul blog di Beppe Grillo. Imbarazzante.

Tremonti ha molti meriti. Ha resistito per anni a una deriva spendacciona dicendo sempre o quasi sempre no a tutto o quasi tutto. Può attribuirsi il merito di avere portato il bilancio dello Stato italiano al pareggio o avercelo avviato, con tanto di riconoscimento da parte della Ue. In Italia nessuno se ne accorse perché erano i tempi della guerra a Berlusconi senza quartiere, il risanamento dei conti per una olgettina.

Ma non può rinnegare il Fiscal Compact che è innanzi tutto opera sua. Il Fiscal Compact è quella roba per cui per i prossimi vent’anni, lo Stato italiano potrà spendere ogni anno 50 miliardi di euro in meno di quello che avrebbe potuto. È la causa prima della recession in Italia oltre tutti gli altri paesi del mondo.

Per ingraziarsi i tedeschi, che sperava lo appoggiassero nella scalata a Palazzo Chigi, Tremonti trascinò l’ignaro e irresponsabile Berlusconi sulla china del fiscal compact di cui poi Mario Monti si intitolò la conclusione e la damnatio memoriae un po per estrema vanità un po’ per dato temporale.

“Tutti ormai sono d’accordo con il MoVimento 5 Stelle sul rigetto del fiscal compact, da Renzi fino all’ex ministro Giulio Tremonti. Se è così si passi ai fatti: il governo non dia il via libera questo autunno e lo dichiari fin da subito. Di seguito riportiamo un commento ricevuto dal prof. Tremonti che volentieri pubblichiamo”.