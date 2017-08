ROMA – “Denuncerò chi mi insulta su Facebook”. Il Presidente della Camera Laura Boldrini, in un lungo post su Facebook si sfoga e annuncia di voler denunciare tutti coloro che la insultano pesantemente. Nel dettaglio la Boldrini scrive: “Adesso basta. Il tenore di questi commenti ha superato il limite consentito. Ho deciso che d’ora in avanti farò valere i miei diritti nelle sedi opportune. Ho riflettuto a lungo se procedere o meno in questo senso, ma dopo quattro anni e mezzo di quotidiane sconcezze, minacce e messaggi violenti ho pensato che avevo il dovere di prendere questa decisione come donna, come madre e come rappresentante delle istituzioni”.

Nel post in cui annuncia la decisione di procedere legalmente la Boldrini pubblica anche alcuni dei commenti in oggetto. Il Presidente della Camera quindi scrive ancora sul suo profilo:

“Il calore e il sostegno che finora mi sono giunti da più parti, fuori e dentro la rete, mi hanno spinta a non temporeggiare oltre. Da oggi in poi quindi tutelerò la mia persona e il ruolo che ricopro ricorrendo, se necessario, alle vie legali. E lo farò anche per incoraggiare tutti coloro – specialmente le nostre ragazze e i nostri ragazzi – che subiscono insulti e aggressioni verbali a uscire dal silenzio e denunciare chi usa internet come strumento di prevaricazione. È ormai evidente che lasciar correre significhi autorizzare i vigliacchi a continuare con i loro metodi e non opporre alcuna resistenza alla deriva di volgarità e violenza”.

Quindi la Boldrini ci tiene a precisare che