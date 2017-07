Da Cronaca Oggi, Notizie da Italia e mondo scelte da Marco Benedetto

Paese che vai, Giustizia che trovi.

Italia. Mafia Capitale, erano ladri anzi ladroni ma non mafiosi, eppure… la politica ha svenduto l’onore di Roma per un pugno di voti in più. Scrive Mattia Feltri sulla Stampa di Torino: Mafia capitale non esiste, come era politicamente chiaro a chi volesse vederlo sin dall’avvio dell’inchiesta e a maggior ragione quando l’ex sindaco di destra, Gianni Alemanno, era stato prosciolto dall’aggravante mafiosa insieme a tutti gli altri politici coinvolti nell’inchiesta (tranne cinque o sei e non per mafia, fra cui Luca Gramazio che, siccome è stato condannato, torna a casa: uno dei luminosi paradossi della giustizia italiana).

Ignazio Marino, ex sindaco di Roma che gongolava e è stato travolto, ora fa il martire ma deve solo tacere. Il Pd avrebbe dovuto eliminarlo subito, anzi nemmeno candidarlo: sfasciò Roma pedonalizzando i Fori Imperiali. Compagni, non pensate troppo alto. I romani hanno scaricato Marino prima di voi perché ha reso la loro vita un inferno. E lui faceva il fenomeno in bicicletta. All’ epoca a capo del Pd c’era Bersani, quello che la Boldrini la fece presidente della Camera e terza carica dello Stato.

Usa. Lui nero e campione uccise la moglie bianca ma O. J. Simpson fu assolto da una giuria di neri. Qualche anno dopo, litigò un po’ h**d per dei suoi cimeli e gli diedero 33 anni per una rapina che non esisteva. Ora ha ottenuto la libertà condizionale: era in cella da nove anni.