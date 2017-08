SANTIAGO – Confonde l’entrata al parcheggio e l’auto finisce giù per le scale. Le immagini sono state riprese da una telecamera di videosorveglianza a Santiago del Cile. Una donna sbaglia ingresso e invece che sulla rampa del parcheggio sotterraneo si ritrova sui gradini si una scala.

L’auto rimane in bilico, qualcuno accorre per aiutarla ma, mentre tutto sembra quasi risolversi per il meglio, l’auto finisce giù per le scale. Nell’agitazione del momento, infatti, sembra che la donna prima di uscire dalla macchina si sia dimenticata di azionare il freno il mano.