CLEARWATER – A Clearwater in Florida, un piccolo velivolo si schianta contro un albero che costeggia la strada principale della cittadina. L’incidente, come mostra il video YouTube, fortunatamente non provoca incidenti tra le auto che in quel momento non transitano sulla strada.

La registrazione avviene grazie alla dashcam di un’auto che si trova poco lontano. il velivolo si schianta su un albero che costeggia la strada statale. A bordo del velivolo co sino iilota Marc Allen Benedict, 61 anni e il suo passeggero Gregory Guinee di 55. Entrambi, fortunatamente ne sono usciti illesi.

I due erano partiti dal Clearwater Airpark, in Florida, diretti allo Zephyrhills municipal airport. Sull’incidente sta investigando la polizia della contea di Pinellas.