Alessia Macari e Mariana Rodriguez, balletto con bacio lesbo VIDEO

ROMA – Alessia Macari e Mariana Rodriguez, balletto sensuale con bacio lesbo alla fine. L’ha postato su Instagram La Ciociara, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Edizione della quale ha fatto parte anche la modella sudamericana.

Inoltre le due hanno postato una foto di un altro bacetto, questa volta decisamente più casto (sulla guancia), accompagnato dal messaggio “di nuovo insieme”. Evidentemente le due ragazze hanno legato molto nella casa più “spiata” dagli italiani.

Anche la Macari era stata presa di mira dagli hacker. La vincitrice del Grande Fratello Vip è stata infatti vittima di una violazione del proprio account Facebook ma, fortunatamente per lei, tutto sembra essere tornato sotto controllo e ora è tornata ad essere la padrona del suo profilo.

A denunciare tutto è stata proprio Alessia attraverso un video Instagram nel quale compare con un top super sexy e con le sue forme prosperose bene in vista: “Datemi un po’ di ore e lo riprenderò, no Cioci, no party”, ha annunciato la Macari su Instagram.

“Ma che c’è di bello a rubare Facebook a me?”, ha aggiunto la sexy Ciociara. Al momento il video è misteriosamente scomparso: forse la Macari lo ha eliminato dopo essere tornata in possesso del suo profilo.