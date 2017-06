Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti irriconoscibile su Instagram VIDEO Fan non gradiscono

ROMA – Asia Nuccetelli appare in un video Instagram in una veste tutta nuova e i fan non gradiscono accusando di essere “orribile” e “irriconoscibile”. Sua mamma Antonella Mosetti, a Diva e Donna, ha dichiarato che Asia “si è solo rifatta il naso e qualche punturina di acido ialuronico” con l’intenzione di smorzare i toni non centrando però l’obbiettivo. I commentatori della pagina Instagram della figlia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non la pensano infatti allo stesso modo: “Irriconoscibile, fattelo un altro ritocco… Una barbie”, “Oddio sembri Loredana Lecciso”, e ancora”Chirurgia has no limits” o “con tutti i ritocchi sei diventata mostruosa”.

I fan di Asia Nuccetelli non sembrano insomma molto contenti dell’uso della chirurgia estetica. La giovane decide a sua volta di rispondere: