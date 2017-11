ATLANTA – Lo stadio Georgia Dome di Atlanta viene demolito in pochi secondi. Un povero cameraman che sta aspettando da 40 minuti di riprendere il momento esatto in cui lo stadio va giù riprende tutt’altro suo malgrado. Il cameraman lavora per l’emittente Weather Channel: la mattina di lunedì si piazza davanti al Georgia Dome che la prossima estate sarà rimpiazzato da un impianto ultramoderno, il Mercedes-Benz stadium, per realizzare il filmato spettacolare, mandato in diretta su Facebook.

L’uomo aspettava lì con pazienza. Aveva scelto la posizione che reputava migliore e stava per riprendere l’evento quando, come mostra il filmato YouTube, un autobus di linea gli si è piazzato davanti proprio nel momento del contro alla rovescia. Il bus si è fermato lì proprio nel momento “cruciale” impallandogli la visuale. Come si sente nel video, non sono mancati insulti da parte del video operatore.