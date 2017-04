Attentato Parigi, Marine Le Pen: ''Temo altri attentati da qui a domenica'' VIDEO

PARIGI – La presidente del Front National, Marine Le Pen, ha detto stamattina, venerdì 21 aprile, di temere nuovi attentati prima del primo turno delle presidenziali, questa domenica. La candidata dell’estrema destra francese, che dopo l’attentato di ieri sugli Champs-Élysées ha sospeso tutti gli spostamenti previsti per la campagna elettorale, è stata intervistata su Rfi (Radio france international).Il video lo pubblica l‘Agenzia Vista.

Alla domanda del giornalista (“Pensate che ci potrebbero essere altri attentati o altri tentativi da qui a domenica?”) Marine Le Pen, vestita di nero in segno di lutto, risponde: “Sì. Abbiamo delle ragioni per pensarlo. Non posso dire di più ma sappiamo che lo Stato Islamico ha inviato almeno un terrorista per compiere degli attentati e che questa persona è ancora in giro, quindi il pericolo è altissimo. Penso che tutti dovrebbero saperlo. Dopo tutto, tutti voi, il popolo francese, ha il diritto di sapere questo”.