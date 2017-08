ROMA – La crescita del Pil? E’ dovuta al caldo. E’ l’incredibile deduzione fatta dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi, in un video postato su Facebook . “E’ bastato un cenno, questo +0,4 di Pil per far tornare i gufi di Renzi, i tweet, i post. Una cosa davvero insopportabile e stucchevole” esordisce la senatrice del Movimento che ammette: “E’ vero c’è stato un aumento del Pil ma bisogna approfondire. I numeri di giugno hanno fatto marciare la produzione industriale perché a giugno si è consumata molta più energia. E perché? Perché ha fatto molto più caldo” dice.

Insomma sono i “consumi per i climatizzatori, per la grande distribuzione, per la catena del freddo e anche per le macchine in cui abbiamo acceso i climatizzatori che hanno fatto esplodere la produzione industriale”. Per la senatrice il dato è evidente: “Il consumo di energia rispetto a giugno 2016 è aumentato del 9,8%: allora non è che la produzione industriale è aumentata perché si è prodotto di più o consumato di più ma per una questione di emergenza e di vera necessità. Immaginate che i termostati che conservano i latticini, ma anche altri generi alimentari che vanno in fresco, ti impongono una certa temperatura e quindi fanno andare i compressori a mille…e quindi consumiamo più petrolio. Tant’è che anche l’Unione petrolieri ha riscontrato proprio in giungo un aumento esponenziale dei combustibili”. Per questo, afferma Lezzi diretta a Renzi, davvero “è il caso di gioire e cantare vittoria? Renzi ha preso una tranvata dopo l’altra. Ora c’è una crescita mondiale e noi stiamo arrancando, ma non possiamo gioire perché ha fatto troppo caldo!”.

E poi, continua: “basta con questi gufi che prima o poi ti faranno la festa, pensiamo alle cose serie. Bisogna governare con autorevolezza e Renzi ha dimostrato di non saperlo fare”. I post della senatrice non sfugge alla deputata del Pd, Alessia Morani: “Non so se è un colpo di calore ma questa donna va aiutata..” scrive su Twitter. Pronta la replica della senatrice M5s che la invita ad un confronto: “Dal momento che il PD non ha capito il video sul PIL, aiutatemi a far sapere ad Alessia Morani che sono pronta ad un confronto su tutti i dati che riguardano la crescita e l’occupazione con il suo segretario. Può scegliere luogo, data e mediatore”.