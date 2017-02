Belen Rodriguez canta: "Come te non c'è nessuno". VIDEO E Chiellini...

ROMA – Belen Rodriguez in versione cantante. La showgirl argentina si è esibita in pubblico cantando il successo di Rita Pavone “Come te non c’è nessuno” e in breve tempo il video, postato sulla pagina Facebook ufficiale di Belen, diventa virale. Tra l’altro tra le persone taggate da Belen c’è il calciatore della Juventus Giorgio Chiellini, oltre a Michelle Hunziker. Come mai?

Alla fine dell’esibizione Belen invita i suoi fan a dedicare il brano a qualcuno di speciale. “Ma – conclude – io non dico a chi lo dedico”.

Intanto paura al ristorante Ricci di Milano, quello gestito da Belen Rodriguez e Joe Bastianich: all’interno del locale sono scoppiati alcuni estintori, il ché ha causato la fuoriuscita del liquido ignifugo e un panico generalizzato all’interno del ristorante.

La scena ha avuto un cameraman d’eccezione, Belen, che ha ripreso il tutto e ha postato il video dal suo account su Instagram, commentando: “belenrodriguezreal Una serata che doveva essere normale…… ma non si sa come mai non succede mai! @riccimilano #estintore #gas”.