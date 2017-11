ROMA Carlo Tavecchio è infuriato durante la conferenza stampa nella Figc. L’ex presidente federale spiega il motivo delle sue dimissioni e nel monologo iniziale ad un certo punto comincia a parlare in francese mentre sta spiegando le ragioni delle sue dimissioni da presidente federale.

Sui social impazza quando comincia ad urlare in francese, durante il suo intervento. In fondo all’articolo, il filmato condiviso su YouTube dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

. “Il punto di speculazione ha raggiunto il limite e fino a stamani il quadro non era cambiato”. Così il presidente dimissionario della Figc in conferenza stampa dopo la riunione del consiglio federale.

“Ho parlato con quattro-cinque allenatori: sono impegnati”, ha ricordato Tavecchio parlando del toto ct all’indomani dell’esonero di Ventura, prima di tornare a rivendicare i meriti della sua gestione: “Abbiamo attivato i centri federali, la riforma dei campionato giovanili, la riforma del calcio femminile, abbiamo una gestione di bilancio che fa invidia a chi è quotato in borsa. Tutti i 240 ragazzi che hanno lavorato per la Federazione e che lavora è gente di valore. Abbiamo realizzato la ristrutturazione completa di Coverciano e introdotto la Var. (…) Non dimentichiamo i risultati delle Nazionali giovanili. Io ho sempre guardato gli uomini in faccia. Se avessimo fatto un gol, Tavecchio era un grande, resto 161 cm. (…)”. Poi conclude: ” Forse ho la colpa di non essere entrato nello spogliatoio a Milano per far cambiare allenatore. Ho condiviso tutto con il presidente del Coni (…) “.