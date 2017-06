Cerchio alieno su Marte: misteriosa formazione rocciosa VIDEO

ROMA – “Cerchio alieno su Marte“. Secondo quanto riportato dal DailyMail, alcuni cacciatori di alieni sono convinti di aver individuato una struttura composta di natura extraterrestre sul Pianeta Rosso. A sostegno della loro tesi ci sarebbe una foto scattata dal rover Curiosity questa settimana. Gli ufologi ritengono che le rocce visibili nello scatto della Nasa siano state disposte in modo concentrico non dalla natura, ma da una possibile civiltà aliena. Ipotesi priva di fondamento scientifico, che tuttavia sembra affascinare molto chi è alla ricerca di tracce di vita non umana nel resto dell’universo.

“Qualunque cosa vediamo, è un cerchio perfetto e molto diverso dai crateri che normalmente sono visibili su Marte, sulla luna e sugli altri pianeti del sistema solare (…) Una cosa è certa, non ho mai visto niente di simile. Sembra davvero fuori luogo” ha commentato un appassionato di ufo in un video pubblicato dal canale YouTube SecureTeam10, dove il filmato è stato diffuso.

Come spesso accade in questi casi di presunti avvistamenti di alieni, tutto potrebbe essere semplicemente frutto della pareidolia, l’illusione subcosciente che porta l’uomo a riconoscere in oggetti naturali o artificiali dalla forma casuale, immagini a lui familiari. (Vedere la forma di una pecora in una nuvola). Non è al prima volta che viene segnalata la presenza di oggetti riconducibili alla possibile presenza di alieni su Marte. C’è chi ha tentato di dimostrare di aver scovato una statua di Buddha sul Pianeta Rosso. Poi un topo gigante, successivamente dei geroglifici alieni, una cupola, perfino una Stonehenge. C’è poi il caso di un presunto teschio alieno. Bisogna aggiungere alla lista anche una roccia a forma di croce, che ha catturato l’attenzione degli alienologi, convinti che tale scoperta rappresenti un prova del fatto che su Marte abbia vissuto una civiltà aliena con qualche forma di culto e che “Gesù sia volato lì dopo aver lasciato la Terra“. Ipotesi oltremodo fantasiosa.