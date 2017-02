Che fine hanno fatto gli Obama? Pizzicati in vacanza col miliardario... FOTO VIDEO

WASHINGTON – Che fine hanno fatto Barack e Michelle Obama? Mentre Donald Trump viene contestato per i suoi decreti e le sue ordinanze da presidente degli Stati Uniti, l’ex presidente in compagnia della ex first lady si concedono una vacanza. Otto anni al servizio degli americani non sono pochi e l’ex coppia presidenziale appare decisamente rilassata nel primo viaggio da cittadini “comuni”. Cappello da baseball rigirato e pantaloncini per lui mentre ride e scherza con il miliardario Richard Branson, che l’ha invitato nella sua isola Necker, situata nelle Isole Vergini Britanniche.

Se i viaggi da presidente degli Stati Uniti per Barack Obama e Michelle sono stati frequenti e non hanno mai perso stile ed eleganza, anche ora che sono semplici cittadini appaiono disinvolti, rilassati ma sempre di classe. Certo è che i semplici cittadini Barack e Michelle possono contare su amici d’eccezione, proprio come il patron della Virgin, che ha messo a loro disposizione la sua isola personale.

L’isola Necker è stata scoperta nel XVII secolo da un commando olandese guidato proprio da Johannes de Neckere ed è un paradiso di 74 acri con una tenuta che può accogliere 28 ospiti. Una vacanza da sogno per l’ex coppia presidenziale, che si gode il meritato riposo dopo una lunga carriera. Per Trump e Melania invece la vita da presidenziali è appena iniziata…