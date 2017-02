Eleonora Pedron e Daniele Conte: ballo romantico su Instagram VIDEO

ROMA – Va a gonfie vele l’amore tra Eleonora Pedron e il suo Daniele Conte, il fratello dell’allenatore del Chelsea. Non a caso, la ex di Max Biaggi pubblica questo video del ballo romanticissimo e molto sensuale sul suo profilo Instagram.

“Accanto a Daniele sono davvero felice” ha dichiarato qualche mese fa la Pedron. “Con lui ho ritrovato il sorriso dopo un periodo buio. Sto bene e sono felice” La ex miss Italia frequenta Conte dall’estate 2015, poco prima che l’ex miss Italia ufficializzasse la sua separazione dal campione di motociclismo Max Biaggi, dal quale ha avuto due figli.

“Ho ripreso in mano la mia vita “, ha raccontato a Chi Eleonora Pedron a marzo scorso, aggiungendo: “Quando cambi vita devi dare uno strappo totale ed è quello che mi sta succedendo: in amore grazie a Daniele, nel privato grazie a un coraggio che non sapevo di avere”.