MESSINA – L’emergenza acqua e gli incendi mettono in ginocchio la città di Messina e a lanciare un appello affinché ci sia un intervento nazionale è Fiorello. Sul suo profilo Facebook lo showman Rosario Fiorello, originario proprio di Messina, si fa portavoce delle preoccupazioni di amici e parenti e chiede che venga fatto qualcosa al più presto.

Come aveva già fatto tempo fa per l’emergenza acqua a Messina e provincia, ora il conduttore sensibilizza sulla questione degli incendi che in questi ultimi giorni stanno assediandi la città. Una nuova emergenza dunque, che il presentatore ha deciso di rilanciare con un video Facebook in cui dichiara:

“Parenti e amici mi hanno chiesto di parlarne, c’è bisogno di fare qualcosa immediatamente. Fate girare, urge intervento nazionale”.