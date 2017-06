ROMA – Anche Fiorello perla della vicenda legata a Gigio Donnarumma, il portiere del Milan che non ha ancora deciso se rinnovare o no con i rossoneri.

“Mentre parlo con voi ascolto il Tg. Parlano di Donnarumma: sembra il nome di una passata di pomodoro. Cosa metti sugli spaghetti? La Donnarumma”, scherza lo showman in un video postato su Instagram che come sempre accade ai suoi video, ha fatto il pieno di like con alcuni che però non hanno molto apprezzato quanto scritto da Fiorello.