Fiorello scherza con Morandi: “Colpa tua se facciamo ancora i giovani”. Il cantante replica così VIDEO

ROMA – Fiorello e Gianni Morandi, siparietto sui social tra lo showman e il cantante. Tutto inizia da una riflessione dello showman, che specchiandosi nella fotocamera dello smartphone con in testa un cappellino commenta:

“Se 25 anni fa, avessi visto un uomo di 57 anni con il cappello storto e il giubbottino così, avrei detto: ‘Guarda sto cretino'”.

“Ci hai rovinato Gianni Morandi, non ci fai fare una vecchiaia serena perché tutti seguiamo te, facciamo i simpatici, facciamo i giovani sui social. E invece no, dobbiamo fare i vecchi. Non è che tutti possiamo avere la forza che ha Gianni Morandi. Capisci Gianni? Io non so di cosa ti cibi tu, cosa hanno dentro i fagioli che compri lì in campagna da te…non ti fermi mai. Fammi volare, fammi volare. Non va bene. Calmati Gianni. Fai come gli altri della tua età, che ne so Carlo Conti. Vedi? Lui è anziano e fa l’anziano”.