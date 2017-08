NEW YORK – Floyd Mayweather ha guadagnato 430 milioni di dollari nel suo ultimo combattimento della carriera contro l’irlandese Conor McGregor (che invece di milioni se n’è portati a casa circa 270). E cosa fa l’ormai ex pugile dopo aver incassato i soldi? Prima li carica in macchina come un bagaglio qualsiasi, poi li lancia in aria in una festa a casa sua circondato da ragazze in costume che scuotono il lato B a colpi di twerking.

I video sono stati girati alcune ore dopo l’incontro e sono finiti su Facebook.

Soprannominato Pretty Boy Floyd e Money Mayweather, il pugile ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. Dopo essere stato un pugile professionista è campione del mondo WBC in cinque categorie differenti di peso è stato nominato da Ring Magazine Fighter Of The Year nel 1998 e nel 2007. Dal 18 luglio 2005 al 2 giugno 2008 è stato al vertice della classifica pound for pound di Ring Mazagine.

ESPN.com lo ha classificato al quarantottesimo posto tra i cinquanta migliori pugili di sempre e sempre la ESPN nel 2013 lo ha nominato Best Fighter grazie al sostegno del suo allenatore. Oltre ai successi sul ring, Mayweather è noto per essere stato uno degli atleti più richiesti e lucrativi per gli eventi pay-per-view di tutti i tempi, in ogni sport. E’ stato inoltre classificato primo nella lista dei 50 sportivi più pagati sia dalla rivista Forbes che da Sport Illustrated nel 2012 e nel 2013, e nuovamente da Forbes anche nel 2014 e nel 2015, guadagnando solo nel 2014 circa 300 milioni di dollari.