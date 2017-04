Gianluca Vacchi balla “Despacito” in spiaggia a Miami VIDEO

MIAMI – Gianluca Vacchi colpisce ancora. L’imprenditore 50enne balla con la sua Giorgia Gabriele a Miami sulle note del tormentone reggaeton “Despacito”. Il video è stato postato sul suo profilo Instagram.

Il miliardario balla nella città Usa, dove nelle settimane scorse si è comprato casa a Miami: si tratta di una casa lussuosa, mostrata su Instagram sempre con un video.

Vacchi pubblica continuamente foto e video su Instagram in cui mostra come passa le sue giornate. Una delle ultime lo mostra mentre entra e attraversa la sua casa con l’Harley. Stavolta l’imprenditore ha conquistato anche le pagine del Daily Mail.

Gianluca Vacchi è un imprenditore, nato a Bologna 50 anni fa, noto per il suo ego smisurato, come lui stesso ammette. Vacchi ha una passione per le belle donne e per la bella vita ed ha anche molto denaro da spendere ed esibire. “Enjoy” il suo motto, proposto naturalmente sotto forma di hashtag, Vacchi nasce molto bene: la sua famiglia produce oggetti di nicchia ma indispensabili, in sostanza le macchine che confezionano prodotti cosmetici e farmaceutici. Azienda leader a livello mondiale, che lui non segue direttamente ormai da 20 anni. E che fa oggi? Lo spiega lui stesso al Corriere della Sera che lo ha intervistato mesi fa: