Pubblicato il 22 dicembre 2016 09:41 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 09:41

ROMA – Nonostante si sia fratturato tre costole in un recente incidente domestico, Gianni Morandi non perde il buonumore, né la voglia di condivisione sui social network, una sua grande passione. Il cantante ha infatti trovato una maniera piuttosto originale per fare gli auguri di Natale ai suoi fan che ormai lo seguono da più di 50 anni.

Con la sua immancabile moglie Anna, Gianni danza allegramente in un montaggio video piuttosto buffo, pubblicato su Instagram. Gianni Morandi è oramai un protagonista del mondo dei social, e il video ha riscontrato molti “like” e tanti commenti pieni di emoji.

Circa una settimana fa, Gianni Morandi ha avuto un incidente domestico che lo ha costretto a cancellare tutti gli impegni di lavoro presi.

Il cantante, infatti, ha scritto sulla sua pagina Facebook che da qualche giorno è costretto a stare in casa a riposo assoluto a causa di una caduta presa mentre puliva il giardino. Caduta che gli è costata tre costole fratturate e l’obbligo a cancellare tutti gli impegni previsti.