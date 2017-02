Giorgio Chiellini, tuffo in Juventus-Inter VIDEO. I social non perdonano

TORINO – Giorgio Chiellini si tuffa in area durante Juventus-Inter, ma Perisic nemmeno lo tocca. Il tuffo del difensore bianconero non è passato inosservato sui social network. I numerosi utenti non (e anti) juventini hanno rilevato anche come l’arbitro addizionale fosse a due passi e non abbia sanzionato il difensore della nazionale.

Alla fine la Juve ha vinto per 1-0, ma la squadra nerazzurra si è molto lamentata per l’operato dell’arbitro: “Nel primo tempo c’erano due rigori per noi: Chiellini e Mandzukic su Icardi, con l’addizionale a pochi passi. Noi gli episodi li abbiamo creati ma poi le decisioni prese non ci hanno favorito. In queste gare gli episodi fanno la differenze. Mi sono arrabbiato per questo, ma anche prima del gol di Cuadrado perché abbiamo lasciata scoperta una zona importante da coprire”. L’allenatore dell’Inter, Stefano Pioli, non le manda a dire all’arbitro dopo la sconfitta con la Juventus, dicendosi dispiaciuto ai microfoni di Premium Sport “per questo stop ma abbiamo giocato contro i più forti da squadra e dobbiamo ripartire”.

“Abbiamo dei rimpianti per quell’errore perché il primo tempo stava per finire – ha aggiunto Pioli – Poi recuperare un gol alla Juventus diventa difficile, abbiamo creato qualcosa ma non ci siamo riusciti. Perché Kondogbia invece che Banega? Perché Brozovic aveva preso un pestone e gli equilibri erano quelli giusti e ho preferito mantenere quel sistema di gioco”.