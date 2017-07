LONDRA – Che la pizza hawaiana con ananas sciroppato sia un insulto al nostro palato è cosa nota, ma ora la condanna definitiva per questa crudeltà contro la cucina italiana arriva proprio dal celebre chef Gordon Ramsay. Lo chef e star infatti ha mangiato in diretta Facebook la pizza hawaiana e ne è rimasto disgustato: “Un errore, una vera tragedia italiana”, questo il commento.

Il popolare chef Ramsay aveva lanciato una sfida proprio sul social network: se fosse riuscito a raccogliere almeno 500 donazioni per un ospedale pediatrico avrebbe mangiato la famosa pizza all’ananas, una margherita con sopra ananas sciroppato.

La campagna di raccolta fondi è andata a buon fine e così Ramsay ha mangiato la pizza in diretta Facebook, ma la sua reazione è stata di totale disgusto. Non solo lo chef l’ha bocciata, ma poi è ricorso ad un colluttorio per cancellare dalla sua bocca il terribile sapore. Come dargli torto?