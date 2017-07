Hellas Verona, festa Curva Sud: dal palco omaggio a Hitler e al nazismo VIDEO

VERONA – La festa della Curva Sud dell’Hellas Verona che si è tenuta la settimana scorsa si è trasformata in un inno al nazismo. La pagina Facebook di No Boreal ha pubblicato un video sconcertante che mostra i sostenitori della squadra gialloblu che intonano: “Siamo una squadra fantastica, fatta a forma di svastica”, e “Adolf Hitler is my frined”.

Il giornale L’Arena ha poi svelato l’identità del ragazzo sul palco: si tratterebbe del coordinatore del Nord Italia di Forza Nuova, Luca Castellin che ha urlato: “Chi ha permesso questa festa, chi ha pagato tutto, chi ha fatto da garante ha un nome: Adolf Hitler!” ricevendo un boato di approvazione da parte del pubblico presente.