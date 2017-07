In minigonna cammina fra le rovine: modella Arabia Saudita sfida autorità VIDEO

RIAD – Una modella conosciuta col nome d’arte Khulood è ricercata dalla polizia dell’Arabia Saudita per aver violato le norme rigidissime in materia di abbigliamento femminile che il Regno si è dato. La giovane si è fatta riprendere mentre passeggia in minigonna fra le rovine di un antico castello, per di più in uno dei luoghi storici più visitati nel Regno, il Forte di Ushaiqer, a 155 chilometri da Riad.

Il video ha fatto esplodere il dibattito sul Web ma le autorità di Ushaiqer hanno chiesto alla polizia di trovare la ragazza e arrestarla. Le saudite hanno l’obbligo di indossare un lungo abito nero, l’abaya, che copre le forme e la testa. Per le straniere non ci sono obblighi ma viene consigliato comunque di indossare l’abaya.

La distinzione fra straniera – non straniera ha acceso un dibattito su Twitter e Facebook. Qui, molti hanno notato che se “la ragazza fosse straniera a questo punto staremmo a discutere su quanto è bella, non se è giusto arrestarla o no”. Altri hanno chiesto che la ragazza dovrebbe essere punita chiedendo anche il ripristino dell’Haya, la polizia religiosa. venisse punita e soprattutto che venisse ripristinata la polizia religiosa, l’Haya, acronimo di “Comitato per la difesa della virtù e la prevenzione del vizio”. Il principe ereditario Mohammed bin Salmam ha infatti deciso di limitare i poteri dell’Haya, che ora per arrestare qualcuno si deve rivolgere alle autorità giudiziarie generali.

Come scrive Giordano Stabile de La Stampa