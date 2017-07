Incendi al Sud, Luigi Di Maio: “Ho fatto arrivare i canadair dalla Francia”

NAPOLI – Il vice-presidente della Camera, Luigi Di Maio (M5s), giovedì 13 luglio ha annunciato con un post su Facebook l’arrivo di canadair dalla Francia per spegnere gli incendi che attanagliano l’Italia centro-meridionale, attribuendosi il merito grazie ad alcune telefonate che avrebbe fatto.

“Sono stato tutta la sera al telefono con le ambasciate degli altri Stati europei per chiedere l’invio dei loro canadair, perché quelli a disposizione purtroppo non sono abbastanza. Ora non serve fare polemica, dobbiamo solo rimboccarci le maniche e aiutare le aree colpite, serve subito che gli altri Paesi europei ci inviino i loro aerei per spegnere le fiamme, così come l’Italia ha fatto con il Portogallo qualche settimana fa. Sono in arrivo dalla Francia 3 aerei di cui due canadair”.

Il campano Di Maio in questi giorni è in prima linea sulla questione del Sud in fiamme, come dimostrano anche queste immagini che lo ritraggono sul Vesuvio con tanto di caschetto d’ordinanza.