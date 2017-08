ROMA – Il giornalista va in diretta tv, ma qualcosa non convince i telespettatori. Elegantissimo in giacca e cravatta, il giordano analista politico Majid Asfour inizia a parlare della situazione di Israele, ma la telecamera lo “tradisce”. Invece del mezzo busto inquadra il malcapitato a figura intera e il dettaglio non sfugge: sopra è elegante, ma sotto non indossa nulla: a coprirlo solo i cuscini del suo divano, confermando le voci che gli anchorman si vestono bene solo a metà.

Inutile dire che il dettaglio non è sfuggito e che il video è diventato virale, non certo per le parole e l’attenta analisi politica di Asfour, ma per il suo insolito e divertente abbigliamento. La video intervista con Skype per Al Jazeera diventa in breve tempo un video rilanciato su ogni social network. Il povero giornalista si è giustificato parlando del caldo che lo opprimeva, scrive il sito Indian Express:

“La temperatura ad Amman era di oltre 30 ° e io ero a casa, così ho deciso di indossare una giacca e una camicia e di andare in onda così”.

Una caduta di stile che lo ha reso famoso in tutto il web.