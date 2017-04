Juventus – Barcellona 3-0: il film della partita VIDEO-FOTO

TORINO – Annichilito il Barcellona, la Juventus dà una grande dimostrazione di forza. Per i bianconeri è stata una delle più belle serate della sua storia in Champions, una sonora rivincita della sconfitta di Berlino, dove persero la Coppa dopo però aver fatto paura ai blaugrana. Questa volta più che paura hanno suscitato ammirazione per il totale controllo della partita. Per il Barcellona sarà molto più difficile la remuntada: sarà questo sicuramente il leit motiv dei prossimi sette giorni prima del ritorno al Campo Nou di mercoledì 19 aprile.

Ma recuperare tre gol alla Juve sarà più difficile che annullarne 4 al Psg. E per la squadra di Luis Enrique il 6-1 ai francesi rischia di restare un’impresa irripetibile. Come aveva fatto il Psg all’andata in Francia, anche la Juventus ha chiuso il primo tempo sul 2-0: merito della squadra nel suo insieme, subito aggressiva e sicura. Sono bastati 6′ e 36″ alla Juventus per accendere d’entusiasmo lo stadio e fare alzare gli occhi al cielo ai 2.300 tifosi giunti a Torino dalla Catalogna: spalle alla porta, Dybala ha girato mirando al palo interno, l’assist confezionato da Cuadrado con un doppio passo e tocco d’interno che ha lasciato di sasso Mathieu. Il Barcellona, colpito nel vivo, ha reagito: improduttivo però il su tiki taka, l’azione più bella è stato un lancio lungo in verticale di Messi che ha liberato in area Iniesta: il diagonale del centrocampista spagnolo è stato parato in angolo da Buffon.

Dopo il calcio d’angolo, su azione di rimessa, la Juventus ha innescato l’azione in velocità: Manduzkic dalla fascia sinistra ha scodellato un pallone troppo invitate per l’indiavolato Dybala: sinistro al volo mezzo metro dentro l’area, altro pallone angolatissimo e portiere del Barcellona ancora battuto. Il terzo gol della Juventus, segnato da Chiellini arriva nel secondo tempo dopo una grande occasione sciupata da Higuain: Chiellini sul calcio d’angolo si libera della morsa di Mascherano in area piazza di testa nell’angolo opposto. Piccoli sussulti blaugrana, ma Juve granitica tiene il 3-0.

