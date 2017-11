Il ladro è maldestro: cerca di rubare un computer ma qualcosa va storto

LONDRA – Un ladro con il casco integrale in testa entra in un ristorante e afferra, al bancone del bar, un computer portatile che una donna sta utilizzando. Il laptop però è attaccato alla corrente e succede l’impensabile: il ladro rimane incastrato nel cavo e deve mollare la presa.

Accade nel Bar Esteban situato nel quartiere Crouch End che si trova a nord di Londra. La cosa incredibile è che il ladro non si dà per vinto e prova a rientrare nel locale. A quel punto i clienti lo affrontano con le sedie. ovviamente il furto, a questo punto, non va in porto e il ladro, come mostra il video YouTube, è costretto ad andarsene a mani vuote.