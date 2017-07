Litiga in strada col marito e si spoglia: poi si siede sul cofano e resta là VIDEO

GREENOCK – Una coppia litiga in strada a Greenock in Scozia. I due sono decisamente diversi fisicamente: lei è minuta e bionda, lui alto e moro. La lite inizia all’improvviso, con lei che comincia a colpire togliendosi la giacca che ha addosso.

Mentre il loro bambino resta in auto e assiste alla scena, lui prova difendersi e resta senza maglietta. Poi sale in auto e cerca di allontanarsi. Lei però non demorde e si siede sul cofano. Mentre la gente assiste prima ridendo, poi con un certo imbarazzo, la donna resta seduta lì e non ha alcuna intenzione di scendere. Il video è stato girato lo scorso sabato: postato su Twitter, si appresta a diventare virale.