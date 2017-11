ROMA – Joachim Loew commenta la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Queste le parole del ct della Germania: “Rispetto massimo per grandi giocatori come Buffon, Bonucci, De Rossi e gli altri azzurri. Uomini di classe pura”.

Loew ha commentato il caso De Rossi che non è voluto scendere in campo: “Ho letto che De Rossi ha rifiutato di scendere in campo perché serviva una punta. Per me è sintomo di grandezza, ma è triste per l’Italia. Avrei gradito che venissero in Russia con noi”.