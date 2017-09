M5s, Luigi Di Maio: “Non mi fido dei sondaggi, puntiamo al 40%”

TORINO – Nella due giorni organizzata a Torino per celebrare il M5S il momento clou è l’intervista fatta da Marco Travaglio al vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Al MoVifest l’evento più atteso è stato introdotto dal sindaco Appendino, che ha colto l’occasione per rivolgere un pensiero a Livorno, devastata dal maltempo.

Sulla campagna elettorale e sui sondaggi che considerano il Movimento 5 Stelle in crescita o in vantaggio Di Maio vuole rimanere cauto:

Sulla domanda di Travaglio riguardo la campagna elettorale in Sicilia, Di Maio ha detto di essere “molto motivato”:

“Da opposizione siamo obbligati ad andare al Governo – ha detto Di Maio – per mettere mano alle cose che gli altri hanno sempre detto di voler cambiare e non ci hanno mai messo mano”. E sull’errore più grave commesso dal Movimento in questi 10 anni di vita cita la comunicazione: “Nei primi 3 o 4 mesi in Parlamento ci siamo chiusi, abbiamo sottovalutato la comunicazione, e ci hanno massacrati. E i consensi sono precipitati. Quello che fai lo devi raccontare alla gente”.