Maltempo Roma, strade allagate e metro in tilt VIDEO

ROMA – A causa del maltempo che oggi, domenica 10 settembre, ha colpito Roma, tante le strade chiuse nella capitale.

Scantinati e strade allagati, automobilisti bloccati nelle macchine, rami e cavi caduti. Sono circa 60 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco di Roma in città e provincia a causa del maltempo. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, da stamattina sono impegnati per danni d’acqua in appartamenti, allagamenti di cantine e cortili interni, soccorsi a persone bloccate in auto, caduta di rami, caditoie e tombini ostruiti da foglie e immondizia. Chiuse alcune strade per allagamenti. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, tra queste c’è via Ostiense da via di Castel Fusano in direzione Ostia. Idrovore in funzione su Lungotevere Arnaldo da Brescia, in zona Flaminio, che è momentaneamente chiuso al traffico. Difficoltà di circolazione a causa degli allagamenti in varie zone: da piazzale Ponte Milvio a piazza Galeno,da piazzale del Verano fino a stazione Tiburtina.