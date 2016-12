YOUTUBE Manhattan, palazzo di 33 piani va a fuoco: almeno 18 feriti

NEW YORK – Drammatico incendio a New York: un palazzo di 33 piani è andato a fuoco giovedì 22 dicembre nel cuore di Manhattan. Almeno 18 è il bilancio, ancora provvisorio dei feriti.Tre di loro tre sono vigili del fuoco. Altri quattro, riportano i media locali, versano in gravissime condizioni, ma non rischiano la vita.

La gran parte delle fiamme è stata domata, ma i vigili del fuoco stanno ora setacciando l’edificio piano per piano per controllare che non ci siano ancora persone intrappolate.

Le autorità hanno invitato i residenti della zona a chiudersi in casa e a non uscire per non esporsi alle esalazioni di fumo. L’incendio si è sviluppato al terzo piano di un edificio di 33 piani e si è propagato fino al quarto piano.