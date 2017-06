Martina Stella si allena sollevando pesi VIDEO su Instagram

ROMA – Martina Stella posta su Instagram un video che la ritrae mentre si allena. L’attrice solleva i pesi e mostra di essere in formissima. Classe 1984, si è parlato molto di lei quando le è caduto il vestito mentre stava partecipando a Ballando con le Stelle. All’attrice Martina Stella le esce un seno proprio mentre balla con Samuel Peron. Il maestro Paolo Belli l’aveva avvertita in diretta dell’incidente ma lei era preoccupata per l’esibizione non aveva capito molto quello che stava accadendo.

Martina Stella aveva poi ricevuto una sorpresa. Sul palco era salita la sorella Flavia e le due avevano ballato insieme. Durante e alla fine dell’esibizione, Martina si era aggiustata l’abito forse troppo striminzito che nascondeva a fatica il suo decolleté.