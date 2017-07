Naike Rivelli lascia casa dopo sfratto VIDEO Con lei fratello Andrea con gamba rotta

ROMA – “Anche oggi in ospedale. Quando le giornate ti mettono a dura prova…solo amici e amore ti sostengono”: a scrivere queste parole è Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, postate su Instagram accanto al video che ritrae suo fratello Andrea sulla sedia a rotelle e con un vistoso gesso alla gamba destra. Rivelli e il fratello ora vivono all’hotel Parco dei Principi vicino a Villa borghese dopo lo sfratto che ha coinvolto la sua famiglia. Il Tempo scrive per morosità azzardando la cifra record di 80mila euro, la Muti ha invece un’altra versione. Scrive Il Giornale:

“È stato uno choc per tutti noi. Stavamo dormendo: io, mio figlio Akash con la fidanzata, mio fratello Andrea rientrato tardi dal set del nuovo film di Ridley Scott dove coordina gli attori, mia sorella Carolina con i bambini di uno e tre anni…”. Da tempo i Muti avrebbero dovuto lasciare la casa in cui vivevano in affitto per alcuni problemi alle tubature. Poi la malattia della mamma di Ornella Muti ha cambiato i piani della famiglia. Ma lo sfratto è arrivato lo stesso: “Eravamo d’accordo con i proprietari che ce ne saremmo andati. Dopo 12 anni di affitto chi si aspettava di trovarsi in una situazione del genere? È stato bruttissimo, un trauma… Ora capisco cosa si provi a essere sfrattati”. Adesso la Muti è ospite di amici, mentre la figlia, Naike si è momentaneamente sistemata l’hotel Parco dei Principi, vicino a Villa Borghese”.