“Oleg Cricket” fa skateboard sul bordo di un grattacielo di Hong Kong VIDEO choc

HONG KONG – “Oleg Cricket” è un ragazzo russo che fa skateboard lungo il bordo di un grattacielo di Hong Kong sfidando così la morte. La cosa ha allertato non poco la polizia della città asiatica che ha aperto un’inchiesta . Il ragazzo originario della Siberia e ginnasta esperto, vero nome Oleg Sherstyachenko, usa il suo profilo Instagram per pubblicare i filmati delle sue performance da brividi.

Il video è terrificante. Intitolato ‘Savage in Hong Kong’, mostra Cricket sdraiato a pancia in giù su uno skateboard. Tutto ciò avviene lungo il bordo del grattacielo e senza dispositivi di sicurezza. A un certo punto si sente una voce che in Cantonese che chiede di chiamare la polizia.