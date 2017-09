Palermo, cavallo traina carrozza sposi: non ce la fa e stramazza al suolo VIDEO

BORGHETTO (PALERMO) – Gli sposi affittano una carrozza trainata da un povero cavallo. Il mezzo è però troppo pesante e l’animale stramazza al suolo prima di raggiungere la Chiesa. Enrico Rizzi, presidente del nucleo operativo italiano Tutela animali onlus, racconta che il cavallo è stato costretto a fare una salita ripidissima e scivolosa a causa della pioggia- “Una volta arrivato all’ingresso”, spiega Rizzi, il cavallo “è stramazzato a terra”.

Mercoledì mattina – ha aggiunto – denunceremo i responsabili e li porteremo in Tribunale. Ho comunque già scritto alle Autorità Locali per chiedere di accertare le condizioni attuali del cavallo, il luogo di detenzione ed anche l’aspetto fiscale del proprietario, visto che immagino abbia ricevuto una lauta compensazione per l’ottimo servizio”. Su Facebook il video del cavallo a terra pubblicato da Rizzi.