Paola Saulino VIDEO Instagram: "Il P... Tour esperienza fantastica perché..."

NAPOLI – Paola Saulino torna a parlare del Pompa Tour. In un video pubblicato su Instagram l’attrice napoletana racconta dell’esperienza di praticare sess0 orale a chi ha votato No al Referendum del 4 dicembre: “Volevo dire a tutti che il Pompa Tour è un’esperienza fantastica, perché sto crescendo tanto umanamente, perché mi sto divertendo anche tanto, sto conoscendo belle persone e vorrei fare di più, vorrei farne sempre di più ma spesso non è semplice per problemi di organizzazione perché sono sola. So che si può fare di più e sicuramente ci sarà il tempo e così vi saluto e sempre forza Napoli”.

Saulino ha 27 anni ed è originaria di Napoli. La ragazza da un po’ di tempo vive a Los Angeles ma è tornata in Italia per mantenere la sua promessa: sesso orale a tutti quelli che hanno votato No al referendum dello scorso 4 dicembre. Paola, per questo ha cominciato a girare l’Italia e non ha intenzione di fermarsi. Il “Pompa tour” partito lo scorso 7 gennaio da Roma si concluderà il 21 a Palermo. Alle dieci date però, Paola ha aggiunto altri 11 appuntamenti, che partiranno da Foggia il 1 febbraio.

In un’intervista al Daily Star, la Saulino ha raccontato di essere un po’ “stanca” di ripetere meccanicamente il gesto su tanti estranei e non ha nascosto di aver accumulato molto stress, oltre che un certo dolore alla mascella. Tra una performance e l’altra Paola a volte chiede un time-out: “per pulirmi la faccia, ad esempio”, ha spiegato la 27enne.

La Saulino ha raccontato di accogliere ogni fan in una saletta privata. Il momento più imbarazzante qual è stato? “Una volta un ragazzo è entrato e ha tirato giù le mutande. Ma non era pronto per niente. Poi ha iniziato a piangere e dire ‘sono troppo timido’. Ho cercato di fare del mio meglio, ma dopo un paio di minuti ha deciso di andare via perché non si sentiva a proprio agio”.