FUNCHAL – Almeno 11 persone sono morte a Funchal, sull’isola di Madeira in Portogallo, per la caduta di un grosso albero durante una festa religiosa. Secondo la tv pubblica portoghese i feriti sono almeno 52. Altre fonti citate dal quotidiano Diario de Noticias di Madeira parlano di almeno 11 morti schiacciati.

La festa era in onore di Nossa Senhora do Monte. Tradizionalmente comincia il 14 agosto, con musica e intrattenimenti e prosegue il 15 agosto con la parte religiosa vera e propria, che prevede con una fiaccolata. L’albero, che è caduto intorno a mezzogiorno mentre le persone si preparavano per l’inizio della processione, era secolare, aveva un diametro di circa 70 centimetri, 200 anni di età e dal 2014 era stato legato perché instabile. Ed anche nel 2015, a Funchal era caduto un albero secolare.

La scena è stata ripresa in diretta da un utente che in quel momento stava mandando in onda la celebrazione su Facebook Live. Il video è stato ripreso dal quotidiano locale Funchal Noticias che pubblica anche delle foto ed è stato poi pubblicato anche su YouTube.