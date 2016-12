Portogallo, surfista travolto da onda di 14 metri VIDEO

NAZARE’ – Il surfista britannico Tom Butler, mentre sta partecipando al Nazaré Big Wave Challenge che si tiene nell’omonima città di Nazaré in Portogallo, viene travolto da una grossa onda alta quasi 14 metri.

Il surfista 27enne è tra i 24 migliori al mondo. Dopo essere stato travolto è stato trasportato in ospedale dove resta tuttora ricoverato in condizioni non gravi. Il Nazaré Challange del Portogallo, da poco aggiunto al Big Wave Tour, è stato vinto dall’australiano Jamie Mitchell. Le onde che ha cavalcato misuravano tra i 10 e i 15 metri.

Il Big Wave Tour è diviso in due parti durante l’anno, di modo da far trovare le onde miglioni nei due emisferi nella stagione più proficua per ognuno. Nell’emisfero settentrionale, si gareggia dal 15 ottobre 2016 al 28 febbraio 2017 in tre località: Nazaré in Portogallo , Peahi a Maui (Hawaii) e Todos Santos nel Messico. A seguire il video della cadura di Butler, pubblicato sulla pagina Facebook di UK Pro Surf Association.