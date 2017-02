Rapporti prima del matrimonio? Oggi anche prima di conoscersi

LONDRA – Avere rapporti sessuali prima del matrimonio un tempo era un tabù che adesso, con le app di dating, sembra ampiamente superato. Le persone hanno rapporti prima di andare a cena o a bere un drink, ed è quanto emerge da uno studio: tra i 18 e i 34 anni, più del 48% fa sess0 prima di incontrarsi e un terzo usa il sess0 come banco di prova per capire se potrebbero amare o meno una persona, spiega il Daily Mail.

I giovani sono talmente occupati che vogliono andare immediatamente al sodo, “tra le lenzuola si capiscono molte cose”, secondo un sondaggio tra 5.500 persone di tutte le età, condotto da match.com, sito di dating.

I Millennials, nati tra il 1980 e 2000, per incontrare delle persone, utilizzano sempre di più Internet, app di dating in cui si fanno incontri che alimentano la “cultura dell’aggancio” al posto del corteggiamento.

Gli uomini hanno tre volte in più probabilità, rispetto alle donne, di affermare che un’avventura può sfociare in un rapporto e innamorarsi; sono due volte più propensi a dire che è in questo modo che hanno incontrato una partner stabile.

Una possibile ragione della tendenza è che i Millennials, riguardo al matrimonio, si sentono parecchio sotto pressione. Le persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni, hanno il 177% di probabilità in più, rispetto a quelle di altre generazioni, di ritenere che debbano sposarsi, afferma lo studio.

Circa il 54% dei Millennial single dicono di sentirsi sotto pressione poiché voglio una famiglia e dei figli, mentre il 50% vuole far felici i genitori, soddisfare le loro aspettative. Lo studio di match.com rivela che il 57% dei soffre di solitudine.

Helen Fisher, antropologa biologica e capo consulente scientifico di match.com, ha spiegato: “Non vanno a letto esclusivamente per avere rapporti sessuali, ma per capire chi è la persona, se sono disposti a investire tempo ed energie. I Millennials sono impegnati, molto attivi, molto ambiziosi. Vanno subito a letto poiché tra le lenzuola si capiscono molte cose”.

L’esperta di rapporti Jean Hannah Edelstein ha aggiunto: “In un mondo in cui si è più rilassati sui concetti amore e sess0, è comprensibile che i Millennials siano interessati a testare la compatibilità sessuale con un potenziale partner prima di stringere un rapporto emotivamente più profondo. In altri tempi, il sess0 era rimandato fin quando il rapporto non era davvero serio ma le persone rischiavano di ritrovarsi accanto a persone con cui non c’era alcuna reale sintonia sessuale”.