Roma, coppia si attacca al tram 8 e viaggia per Trastevere seduta sul paraurti VIDEO

ROMA – A Roma una giovane coppia si è letteralmente “attaccata al tram” e la mattina di mercoledì 5 luglio, all’altezza di viale Trastevere, invece di salire a bordo del tram 8, si è aggrappata al paraurti posteriore ed ha viaggiato così per diverse fermate, all’aria aperta e senza pagare il biglietto.

L’autista non se ne deve essere accorto. I due non sono stati notati nemmeno dalle forze dell’ordine e dalla polizia municipale ed hanno messo seriamente in pericolo la loro vita e quella delle persone incrociate lungo tutto il tragitto. Qualcuno ha però ripreso la bravata col proprio cellulare.

Il video di quanto accaduto è stato diffuso su Facebook dal consigliere regionale del Lazio Fabrizio Santori, che lo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook scrivendo: “Due persone viaggiano attaccate al paraurti del tram 8. Sono Raggi (la sindaca di Roma ndr) e la Meleo (Linda Meleo è l’Assessora alla Citta in Movimento ndr).

“Ora, che sui mezzi scarseggino i controllori è un dato di fatto, ma sorprende che lungo tutto il tragitto visibile nel video non ci sia stato personale Atac in grado di far scendere e sanzionare i due responsabili di questa bizzarra e pericolosa modalità di utilizzo”, ha scritto ancora Santori.