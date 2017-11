ROMA – “Lo dico da papà che frequenta i campi di calcio dei ragazzini. Se ci sono squadre con 11 stranieri in campo in Nazionale non possono arrivarci dei geni. C’è arrivato anche il presidente del Coni Malagò.…”.

Il Segretario della Lega Matteo Salvini commenta così la non qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio 2018 attraverso una diretta sulla sua pagina Facebook ripresa dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.