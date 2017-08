BRUNICO (BOLZANO) – Furto di biciclette in pieno giorno a San Giorgio, frazione di Brunico, in provincia di Bolzano. Due uomini a bordo di un furgoncino bianco sono arrivati davanti al giardino di una villetta e, come se nulla fosse, sono andati a prendere le biciclette lasciate nella rastrelliera, all’interno del cortile della casa, e le hanno caricate nel loro van.

Una scena che è avvenuta senza che nessuno si accorgesse di niente. Ma che è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza della villetta. Il filmato è stato quindi postato sulla pagina Facebook della Associazione Sicurezza & Legalità – Alto Adige insieme ad una didascalia:

“San Giorgio (Brunico) – Molto tranquillamente, in pieno giorno, arrivano con un furgone e rubano le biciclette su una rastrelliera di un abitazione. Chi dovesse riconoscere questi due individui avvisi immediatamente i Carabinieri o la Polizia (info in privato). – video Felix Auer -“.