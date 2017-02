Sanremo: Gigi D'Alessio eliminato. Il tweet virale: "C'è rimasto male 'sto c..." VIDEO

Sanremo, 11 feb. – “Ragazzi, credetemi: ve lo giuro, io non ci sono rimasto male per l’eliminazione. Sapete chi c’è rimasto male?”. Risposta: “‘sto cazzo”. E’ il tweet sul profilo di Anna Tatangelo, compagna di Gigi D’Alessio mandato ieri sera dalla finale del Festival di Sanremo.

A parlare e domandare davanti alla telecamerina è lo stesso D’Alessio, sorridente, che quindi si volta verso un gruppo al suo fianco, tra cui c’e’ Anna Tatangelo. Uno di loro dà il ritmo: one, two, three..e in coro tutti quanti dicono “‘sto cazzo…”. Il tweet sta diventando virale.