FOLSOM – “Niente più gite sul lago per quest’anno”. A scriverlo sul suo profilo Twitter è Anthony Baciocco, l’autore di un inquietante video in cui si vede un serpente a sonagli che tenta di salire a bordo della barca nel lago di Folsom in California.

La specie è velenosa ed è in grado di percepire le proprie prede attraverso il calore corporeo che emanano. Dopo essersi avvicinato alla barca, tra gli occupanti è scoppiato il panico. Baciocco ha postato le immagini sul suo profilo Twitter.