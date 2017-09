NEW YORK – Il soldato americano Doug George, dopo una missione in Kuwait, è tornato a casa dopo nove mesi.

Tornato negli Stati Uniti pochi giorni fa il militare, insieme a sua moglie, ha contattato l’Animal Adventures Park, nello stato di New York, per pianificare la sorpresa ai figli. “Ho scelto il parco perché significa molto per me – ha dichiarato la moglie di Doug, Amber -, è un ambiente positivo e ogni volta che mio marito è partito durante l’estate ho portato qui i bimbi, che hanno bellissimi ricordi di questo posto”.