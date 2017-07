Stefano De Martino, incidente ad Ibiza davanti a Santiago: ecco cosa è successo VIDEO

IBIZA – Stefano De Martino è in vacanza ad Ibiza con il figlio Santiago che si divide tra casa sua e quella della madre Belen Rodriguez.

Mentre era in compagnia del piccolino e di un amico, Stefano De Martino è rimasto vittima di un piccolo incidente: per far divertire Santiago si è messo a saltare sui tappeti elastici.

Stefano si è esibito a suon di salti mortali e piroette. Ad un certo punto, nel momento in cui doveva iniziare un’altra giravolta in aria, è atterrato sulla parte rigida del tappeto e per qualche secondo è rimasto a terra. Fortunatamente non era niente di grave e l’ex di Belen, dopo un po’ si è rialzato. Santiago gli ha chiesto: “Tutto bene papà?” e De Martino, dolorante, gli ha risposto “No, non va bene per niente”. Superato lo choc della caduta, è arrivato in aiuto il collega Marcello Sacchetta che lo ha accompagnato a prendere del ghiaccio in un supermercato.

Su Instagram, un video che mostra i salti sul tappeto elastico di De Martino.